Ogromny konar spadła w miejsce gdzie zawsze jest dużo ludzi, również dzieci | ZDJĘCIA

- To było wczoraj (24 sierpnia - dop. redakcji) około godziny 23.00. Usłyszałem trzask, a po nim wielki huk. Dziś rano zobaczyłem, że wielka gałąź oderwała się od kasztanowca i spadła w okolicę schodów przy budynku mieszkalnym na ulicy Konicza 11 - relacjonuje Czytelnik.

Nasz rozmówca dodał również, że wydarzyło się to w miejscu, gdzie zwykle jest bardzo dużo bawiących się dzieci. Gdyby ktoś znajdował się w tym miejscu mogłoby dojść do tragedii. Na szczęście sporych rozmiarów gałąź spadła w nocy. Zadziało się to najprawdopodobniej na skutek silnego wiatru, który od kilku dni utrzymuje się w Zielonej Górze. Taki odłam drzewa może warzyć nawet kilkadziesiąt kilogramów.