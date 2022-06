OHP w Zielonej Górze zachęca do nauki w progach swojej placówki, bo kształcenie zawodowe ma przyszłość

Szkoły branżowe mają przyszłość

Dni Otwarte Ośrodka Szkolenia i Wychowania oraz Targi Pracy to przedsięwzięcie skierowane zarówno do młodzieży uczącej się, jak i poszukującej pracy, oraz bezrobotnej, a także pracodawców na co dzień współpracujących z jednostką. Przyszli uczestnicy OHP mogli zapoznać się szczegółowo z bogatą ofertą kształcenia w hufcu oraz Ośrodkach Szkolenia i Wychowania.