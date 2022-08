Okręgi PZW zbierają dowody, składają zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa. Z Odry wyciągnięto 28 tony martwej ryby Leszek Kalinowski

Do tej pory z Odry – od Katowic do Gryfina – zebrano ponad 28 ton martwej ryby. Na zielonogórskim odcinku jest najgorzej, wyłowiono ponad 8 ton śniętej ryby. Skierowano do tego zadania 55 żołnierzy. W piątek w Zielonej Górze na zaproszenie Polskiego Związku Wędkarskiego odbyło się robocze spotkanie okręgów i zaproszonych gości. Co ustalono?