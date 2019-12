Olga Tokarczuk została honorową obywatelką województwa lubuskiego. Tytuł został przyznany podczas piątkowej sesji Sejmiku

W pierwszej połowie października 2007 r. ukazała się powieść „Bieguni”. Tokarczuk pracowała nad nią trzy lata. Wspomina, że większość notatek robiła w czasie podróży. „Ale nie jest to książka o podróży. Nie ma w niej opisów zabytków i miejsc. Nie jest to dziennik podróży ani reportaż. Chciałam raczej przyjrzeć się temu, co to znaczy podróżować, poruszać się, przemieszczać. Jaki to ma sens? Co nam to daje? Co to znaczy”. Jak mówi sama Tokarczuk, „pisanie powieści jest dla mnie przeniesionym w dojrzałość opowiadaniem sobie samemu bajek. Tak jak to robią dzieci, zanim zasną. Posługują się przy tym językiem z pogranicza snu i jawy, opisują i zmyślają”.

Sporą popularnością cieszyły się jej gawędziarskie „Księgi Jakubowe” z 2014 r., rozgrywające się w czasach I Rzeczypospolitej. Na podstawie jej powieść „Prowadź mój pług przez kości umarłych” Agnieszka Holland nakręciła w 2017 r. film „Pokot”.