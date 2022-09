Oliver Vidin, trener Enei Zastalu BC Zielona Góra: Początek będzie trudny, nasze pierwsze mecze nie będą najlepsze

- Trudno powiedzieć, ale wiadomo że wszystko zależy od nas. Moim celem jest mistrzostwo Polski, walka o medal, zresztą zawsze chciałem grać o jak najwyższe cele, choć nie wiem do końca, czy to jest realne i czy wytrzyma to budżet klubu. A jeśli chodzi o ligę, wciąż nie znamy siły innych drużyn. W momencie, gdy zaczną się rozgrywki ligowe, wtedy będę wiedział więcej. Wiadomo jednak, że w trakcie sezonu zmieniają się zawodnicy, trenerzy. Wiemy, że ubiegłoroczni finaliści: Śląsk Wrocław i Legia Warszawa mają wysokie budżety, ale doszło tam do wielu zmian, więc nie wiadomo, czy przyniesie im to sukces. Uważam, że liga będzie wyrównana, w poprzednim sezonie w finale grały piąta i szósta drużyna, więc to o czymś świadczy.