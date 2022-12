Opel Astra GSe & Grandland GSe. Pierwsze wrażenia, dane techniczne, wyposażenie i ceny

Jeśli ktoś liczył na konkurencję dla Golfa R ze strony nowej Astry GSe, może być nieco rozczarowany, ale alternatywa dla Golfa GTE? Jak najbardziej! Ba! Nowa Astra GSe prezentuje się fantastycznie i wnosi sporo ciekawych nowości do tego modelu, nie tylko najmocniejszy w gamie napęd hybrydowy plug-in, ale również kilka modyfikacji do układu jezdnego. Przy okazji pokazano także topową odmianę Grandlanda GSe, który posiada 300-konny, znany już od jakiegoś czasu napęd hybrydowy, ale również zmieniono kilka elementów i nadano całości naprawdę świetnego wyglądu.

Opel Astra GSe. Opis wersji i napędu

Nowa linia modeli GSe i częściowy powrót do korzeni Opla to strzał w dziesiątkę. To ukłon w stronę fanów marki, którzy wyczekiwali czegoś emocjonującego. Owszem, nie ma mowy o nowych silnikach spalinowych czy emocjonującym prowadzeniu, ale jeśli tak musi wyglądać przyszłość, to niech ona chociaż wygląda ładnie. A Astra i Grandland GSe spełnia te warunki. Archiwum

Trzeba przyznać, że oferta nowej Astry staje się bardzo ciekawa i obszerna. Jest drogo, owszem, bowiem topowe odmiany z wyposażeniem GS Line lub Ultimate są w stanie przebić granicę 200 000 złotych (a GSe z pewnością znacząco ją przekroczy), ale z drugiej strony dostajemy auto bardzo udane, które dobrze się prowadzi, jest oszczędne i dobrze wykonane. Obawiam się jednak, że wersja GSe, z wieloma modyfikacjami i najmocniejszym w gamie Stellantis (pomijając wersje z napędem na cztery koła o mocy 280-300 KM) napędem hybrydowym plug-in o mocy 225 KM będzie zwyczajnie za droga. W przypadku Peugeota 308 różnica pomiędzy 180- a 225-konną wersją to około 7000 złotych. W sumie niewiele. Opel Astra w odmianie Ultimate i z nadwoziem 5-drzwiowym to koszt 190 500 złotych, więc dodajmy do tego około 7000 złotych za mocniejszą wersję napędu oraz wyposażenie GSe (o którym za chwilę), to granica 200 000 złotych na pewno będzie przekroczona. Nie znamy jeszcze dokładnych cen (konfigurator ruszy w styczniu), ale dodając do tego kilka elementów wyposażenia opcjonalnego, kwota około 220 000 staje się bardzo realna. To dużo. Ale czy za dużo?