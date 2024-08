Operowe arcydzieła na Festiwalu Henrykowskim w Kożuchowie | ZDJĘCIA

Michał Mogiła, dyrektor artystyczny festiwalu, podkreślił unikalny charakter tego wydarzenia, które jest nowym otwarciem w ramach festiwalu. Publiczność mogła cieszyć się zarówno poważnymi, jak i bardziej rozrywkowymi kompozycjami, co pozwoliło na pełniejsze doświadczenie różnorodności muzyki operowej. W programie znalazły się utwory takich mistrzów jak George Gershwin i Astor Piazzolla, które miały zachęcić słuchaczy do dalszego odkrywania świata opery.

Jedną z gwiazd wieczoru była Izabela Kopeć, polska śpiewaczka o mezzosopranie lirycznym, znana z eksperymentów muzycznych w ramach gatunku crossover. Kopeć zaprezentowała nie tylko klasyczne pieśni, ale również utwory z elementami jazzu, ukazując, jak z sukcesem można łączyć różne gatunki muzyczne. Występ Izabeli Kopeć to było niezwykłe spotkanie z muzyką, która łączy tradycję z nowoczesnością, wprowadzając publiczność w niezapomniany nastrój.

Na scenie pojawiła się także Izabela Matuła, wybitna sopranistka związana z Krakowem, która ma na swoim koncie liczne występy na międzynarodowych scenach operowych. Matuła znana jest z wyjątkowego zamiłowania do opery twórców słowiańskich, ale równie mocno ceni sobie operę włoską. Jej wykonanie wzbudziło zachwyt publiczności, która miała okazję usłyszeć, jak artystka wciela się w role z wielkim emocjonalnym zaangażowaniem. Występy Izabeli Matuły, w tym jej debiut we Francji jako Tosca, są regularnie doceniane przez światową krytykę, co potwierdził również jej występ podczas tego festiwalu.