Optymizm? Jak najbardziej! Coraz bliżej decyzji w sprawie meczu Lechia Zielona Góra - Legia Warszawa

Ćwierćfinałowy mecz Fortuna Pucharu Polski odbędzie się 28 lutego. Zielonogórski klub i miasto chcą, by spotkanie mogło obejrzeć pięć tysięcy kibiców. Aby było to możliwe, prezydent Zielonej Góry musi wydać zgodę na organizację imprezy masowej. Potrzebna jest pozytywna opinia policji. W czwartek 16 lutego doszło do drugiej już wizji lokalnej na obiekcie.

– Myślę, że wnioski i uwagi zostały przekazane. Decyzja musi zapaść jak najszybciej. Możemy być umiarkowanymi optymistami – mówił Komendant Miejskiej Policji podinspektor Tomasz Szuda. Nieoficjalnie mówi się, że opinia policji ma zostać przekazana w piątek 17 lutego.