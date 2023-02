Opuszczone sanatorium od lat niszczeje w otoczeniu pięknego krajobrazu. Wizyta w obiekcie może być niebezpieczna – lepiej tam uważać…

Historia obiektu – w przeszłości roiło się tam od kuracjuszy

Historia Domu Profilaktyczno-Wypoczynkowego „Zdrowie” (znanego też jako Dom Wczasowo-Leczniczy Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego) rozpoczęła się już w 1962 roku, kiedy to budynek został oddany do użytku w swojej pierwotnej formie. Szybko, bo po około pięciu latach okazało się jednak, że trzy kondygnacje to stanowczo za mało dla licznej grupy kuracjuszy pragnących wypoczynku nad morzem. Trzeba przyznać, że lepszej lokalizacji nie można sobie wymarzyć – wzniesiony niecałe 400 metrów od malowniczego klifu w Gdyni-Orłowie, był idealnym miejscem na zapomnienie o problemach szarej codzienności, co z pewnością pozytywnie wpływało na proces zdrowienia.

Ruiny mieszczą się w jednym z najpopularniejszych wśród turystów miejsc w Gdyni. Przemysław Świderski / Polska Press / Archiwum

Zainteresowanie obiektem było na tyle duże, że w 1967 roku sanatorium zostało powiększone o kolejne piętro, dobudówkę i stołówkę. W latach swojej świetności nie można było narzekać tam na brak obłożenia – mimo tego, że dysponował aż 160 miejscami noclegowymi, chętnych wciąż przybywało. Przyczynić się do tego mogły – pomijając nadmorski klimat – niskie ceny i różnorodność ofert zakwaterowania w pokojach o różnym standardzie.