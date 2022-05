Ora swym psim nosem wesprze zielonogórską policję

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze ma w swojej strukturze siedmioosobowy Zespół Przewodników Psów Służbowych, w którym służy obecnie 10 psów. Sześć z nich to psy patrolowo-tropiące, dwa wyszkolone są do wyszukiwania materiałów pirotechnicznych i dwa do wyszukiwania narkotyków. Zwierzęta z zielonogórskiej komendy wykonują swoje zdania także w innych powiatach południowej części województwa.

Ora – dwuletni owczarek niemiecki wilczasty jest najnowszym członkiem zespołu. Sierżant sztabowy Łukasz Berbeka wylosował Orę na początku szkolenia w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Jej „służbowe” imię to Pajda, ale jak to często bywa, przewodnik znajduje dla swojego psa nowe, bardziej pasujące imię. Ora ukończyła kurs z bardzo dobrymi wynikami i pełni teraz służbę w zielonogórskiej komendzie.

Przewodnik Ory sierżant sztabowy Łukasz Berbeka jest policjantem od 10 lat. Od 2021 roku jest przewodnikiem psa służbowego. Ora mieszka ze swoim przewodnikiem i polubiła psa, którego policjant ma od kilku lat. Jest bardzo mądrym psem, lubi uczyć się nowych rzeczy, w lot pojmuje polecenia i z radością wykonuje zadania.