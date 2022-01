Orkan ,,Malik" w Lubuskiem. Wichura wyrządziła w Lubuskiem wiele szkód. Ale to nie koniec. Nadal ma mocno wiać Jakub Pikulik

Orkan ,,Malik" przechodzi przez województwo lubuskie. Strażacy interweniowali już 250 razy. Wyjeżdżali m.in. do połamanych gałęzi i drzew, zerwanych dachów i elewacji, ale też rozwozili agregaty do osób, u których zabrakło prądu, a są podłączeni do urządzeń podtrzymujących życie.