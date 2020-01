Orszak Trzech Króli 2020. Gdzie odbędą się orszaki w woj. lubuskim? [INFORMATOR]

Objawienie Pańskie, czyli święto Trzech Króli

Objawienie Pańskie, Epifania (gr. objawienie, ukazanie się) jest jednym z najstarszych chrześcijańskich świąt, jest nawet starsze niż święto Bożego Narodzenia. W tradycji polskiej, ale nie tylko, nazywane jest potocznie świętem Trzech Króli. Jego początki sięgają już III wieku, znane wcześniej na Wschodzie jako święto Objawienia Pana lub święto Magów, a następnie na Zachodzie jako święto Króli. Jest to święto nakazane, co w kościele rzymskokatolickim oznacza, że wierni zobowiązani są od uczestnictwa we Mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Poniżej znajdziecie kalendarz świąt nakazanych w 2020 roku.

Symbolami święta Trzech Króli jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi, chrzest Chrystusa w Jordanie oraz cud przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej.