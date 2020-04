Osiedle Leśne - puste i spokojne, ptaki koncertują od rana do wieczora

Osiedle Leśne zawsze było ciche i spokojne, ale widać było, że toczy się tu swoim rytmem życie. Na placach zabaw słychać było śmiech dzieci. Ze stacji rowerowej przy sklepie znikały kolejne jednoślady. Z przystanku MZK odjeżdżał kolejny autobus. Wiele osób z miasta przyjeżdżało tu do hotelu Grape Town, by poćwiczyć na siłowni, pograć w kręgle, zrelaksować się w saunach czy grocie solnej.

- Ścieżka przy drodze czy ta w lesie cieszyła się dużym wzięciem, bo łączyła osiedla Zacisze i Leśne. Codziennie od rana do wieczora biegali tutaj młodzi i starsi, nie brakowało rowerzystów, matek z wózkami – opowiada pani Iza. – Teraz pustki, może jak teraz znowu można wchodzić do lasów i parków, pojawi się więcej osób. Oczywiście z maskami na twarzy, jak każą przepisy. Trzeba zachować też odpowiednią odległość. Ale może widok nie będzie aż tak smutny, gdy pojawi się więcej osób.

Pandemia koronawirusa pozamykała wszystko

- Przez tę pandemię koronawirusa jeszcze bardziej doceniamy to, że tutaj jest taka sypialni, osiedle nie za duże, otoczone lasami. To ma swoje plusy. Nie musimy bardzo się starać, by się izolować. A śpiew ptaków i zapach lasu jakoś wynagradza nam tę społeczną izolację, która przecież dla każdego jest bardzo trudna – mówi pani Iwona. I jak wielu mieszkańców osiedla chciałaby bardzo, by ta epidemia się wreszcie skończyła. By móc w pełni korzystać z uroków tego miejsca i znów, jak dawniej spotykać się z przyjaciółmi, biesiadować z nimi w ogródku, po prostu być ze sobą razem.