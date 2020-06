Ósmoklasiści odetchnęli z ulgą. Egzamin z matematyki mają już za sobą

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zielonej Górze byli w dobrych nastrojach. Mówili, że są dobrze przygotowani i poradzą sobie z zadaniami. Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. - Zadania nie były trudne, myślę, że zdobędziemy dużo punktów - mówili zielonogórscy uczniowie. Wyniki znane będą 31 lipca. Będą one brane pod uwagę podczas naboru do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty. W czwartek zmagania z językiem obcym.

w czwartek o 9.00 rozpocznie się egzamin z języka obcego i będzie trwał 90 minut.

Największa grupa ósmoklasistów (95,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8 proc. uczniów. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.