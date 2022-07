Osobistości z regionu na uroczystości w Zamku Joannitów w Łagowie. Zmiana prezydenta Klubu Rotary Zielona Góra

Przekazanie służby i uroczysty bankiet w Łagowie

Rotary to światowa organizacja humanitarna. Na całym świecie liczy około 1 miliona 200 tysięcy członków, którzy współpracują w 34,5 tysiącach klubów w ponad 200 krajach. Jak mówi nowy prezydent Marcin Polakiewicz, klub zielonogórski wpisuje się w całokształt ideologii Rotary, czyli pomoc osobom potrzebującym.

Podczas ostatniego zgromadzenia wolnego Klubu Rotary Zielona Góra jednogłośnie zagłosowano za dopuszczeniem do członkostwa również kobiet. - Mam nadzieję, że ten fakt przyczyni się do rozwoju, do tego, że zaangażowanie członków i członkiń będzie jeszcze większe i będziemy odnosić większe sukcesy - mówi Polakiewicz.