OSP Kargowa ma nowego drona z kamerą termowizyjną. To innowacyjne narzędzie potrafi wskazać poszukiwanego i namierzyć nieugaszony pożar

Dron do zadań specjalnych

-Jest to specjalistyczny dron do poszukiwań i akcji ratowniczo-gaśniczych. Ze względu na kamerę termowizyjną, która ma bardzo dobrą rozdzielczość i powiększenie, jesteśmy w stanie zlokalizować źródło ciepła np. przy pożarach lasów — mówi Grzegorz Olejarz, pilot BSP (drona), OSP Kargowa

Jak tłumaczy Grzegorz Olejarz, często wydaje się, że pożar jest ugaszony, bo nie widzimy ognia, ale ściółka leśna dalej jest rozżarzona i może wystąpić ponowny pożar. Oprócz monitorowania rozwoju i rozprzestrzeniania się pożarów drony mogą być wykorzystywane do monitorowania zagrożeń związanych z powodziami, wichurami oraz do działań poszukiwawczych.

Jak się dowiadujemy, Straż pożarna w Kargowej ma aspiracje do utworzenia grupy poszukiwawczo-ratowniczej. To będzie duże osiągnięcie, szczególnie dla OSP. To między innymi ten dron umożliwi jednostce rozwój i posłuży podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych.