Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich: jedyne takie miejsce na mapie lubuskiego

W południowo zachodniej części województwa lubuskiego, około godziny drogi od Zielonej Góry, na terenie Nadleśnictwa Lubsko znajduje się Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Lubuskie” Takie obszary, których rodzimą ideą jest promowanie ekologicznego leśnictwa, z uwzględnieniem promocji zrównoważonej gospodarki i edukacji leśnej społeczeństwa posiadają wszystkie regionalne dyrekcje Lasów Państwowych:

– Leśne kompleksy promocyjne (LKP) powołano jako miejsca testowania nowych technologii. – wyjaśnia Paweł Mrowiński, kierownik ośrodka w Jeziorach Wysokich. – Presja producentów różnego rodzaju rozwiązań jest coraz większa, a to nie o to chodzi, żeby kupować wszystko, co ktoś chce nam sprzedać i wydawać na to pieniądze. Dlatego, jeśli pojawia się pomysł, żeby wprowadzić nową technologię, przetestować inne postępowanie, na pierwszy rzut idą leśne kompleksy promocyjne i na podstawie ich doświadczeń podejmuje się decyzję o ewentualnym wdrażaniu na szerszą skalę.