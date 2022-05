Ośrodek Integracji Społecznej na Zaciszu w Zielonej Górze zostanie rozbudowany

Każdy, kto miał w rodzinę osobę, która wymagała opieki 24 godziny na dobę, wie, jaki to problem znaleźć dla niej miejsce w placówce opiekuńczej.

- Mój ojciec poważnie zachorował, wypisali go ze szpitala. Był rośliną – opowiada pan Tomasz. – Ja i żona musimy pracować, mamy dzieci na studiach i w liceum. Szukaliśmy jakiegoś miejsca, gdzie zaopiekowaliby się ojcem. Nie miałem świadomości, że to taki wielki problem i tak duże koszty.