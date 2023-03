Ostatni dzwonek, żeby skorzystać z bonu turystycznego. Na Lubuszan czeka ich ponad 17 tysięcy

Z Polskich Bonów Turystycznych można korzystać od połowy sierpnia 2020 r. Jest on wsparciem zarówno dla polskich rodzin, jak i krajowej branży turystycznej. Przysługują one na dzieci, które mają prawo do świadczenia „Rodzina 500+”. Na każde dziecko można otrzymać 500 zł, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością jest to 1000 zł.