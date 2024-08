Ostatni tydzień Lata Muz Wszelakich w Zielonej Górze. Jakie atrakcje na nas czekają? PROGRAM

Wtorek, 27 sierpnia rozpoczniemy Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Ulicznej Busker Tour 2024, który zagości na zielonogórskim deptaku od godziny 12:00. Artyści z różnych zakątków świata zaprezentują swoje umiejętności w takich dziedzinach jak teatr, taniec, muzyka oraz sztuki cyrkowe. Wieczorem, o godzinie 19:00, odbędzie się PubQuiz w Ceska Hospoda u Svejka, gdzie drużyny będą mogły zmierzyć się w wiedzy ogólnej. O godzinie 20:00 oraz 22:00 Busker Tour przeniesie się odpowiednio przed Filharmonię Zielonogórską oraz do klubu Piekarnia Cichej Kobiety.

Środa, 28 sierpnia to kolejny dzień pełen wrażeń, zaczynając od kontynuacji Busker Tour na deptaku od godziny 12:00. O 17:00 dla najmłodszych odbędzie się spacer po mieście, podczas którego dzieci będą mogły odkrywać tajemnice Zielonej Góry. Wieczorem, o godzinie 19:00, miłośnicy komedii będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu Stand-Up On w Café Noir, gdzie komicy będą testować nowe żarty. O godzinie 20:00 i 22:00 Busker Tour powróci odpowiednio na plac przed Filharmonią Zielonogórską oraz do klubu Piekarnia Cichej Kobiety.