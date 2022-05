Ostatnie pożegnanie Adolfa Witta, prezesa zastalowskiej orkiestry

- Z Panem Adolfem Wittem znałem się od 53 lat - wspomina Leszek Gąd kapelmistrz Orkiestry Dętej Zastal. - Był niezawodnym muzykiem, dobrym człowiekiem, nieprzeciętnie zaangażowanym w to, co robił. Potrafił codziennie przychodzić do orkiestry, żeby ćwiczyć - przypomina Gąd.