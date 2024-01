Ostrzeżenie dla kierowców! Drogi są jak lodowisko. Dochodzi do wypadków i kolizji!

Sprawdziły się prognozy synoptyków, mówiące o gołoledzi w niektórych miejscach w Lubuskiem. Już od samego rana w regionie dochodziło do wypadków i kolizji. Nad ranem na drodze krajowej nr 22 między Kostrzynem a Słońskiem w rowie wylądowały dwa samochody. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

Na południu regionu pada marznący deszcz

Bardzo trudna sytuacja jest na południu Lubuskiego. W Zielonej Górze pada marznący deszcz. Bardzo ślisko jest też na trasie S3. Na odcinku między Świebodzinem a Sulechowem doszło do wypadku. Zdarzenie miało miejsce na pasie w stronę Gorzowa Wlkp. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana.

Groźny wypadek w okolicy Kostrzyna

Do groźnej sytuacji doszło w pobliżu Kostrzyna nad Odrą. W okolicy Kaleńska samochód osobowy wypadł z drogi i bokiem uderzył w drzewo. Na szczęście kierowca jechał sam, a do uderzenia doszło do strony pasażera. Na miejsce wysłano dwa zastępy kostrzyńskiej straży pożarnej, pogotowie oraz policję. Okazało się, że zdarzenie miało miejsce już na terenie województwa zachodniopomorskiego, dlatego później sprawę przejęły jednostki właściwe dla tej lokalizacji. Obecni na miejscu świadkowie mówili, że na drodze była szklanka. - Asfalt pokrywała warstwa lody, można było się ślizgać na butach jak na lodowisku - usłyszeliśmy.