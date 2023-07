Ostrzeżenie dla Lubuskiego 27.07.2023 11:36, Utrudnienia drogowe

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA DROGOWE

Obowiązuje od: 27.07.2023 11:36 do: 27.07.2023 12:20

Droga S3 (165 km) na wysokości miejscowości Rosin, pow. świebodziński, zdarzenie drogowe. Ruch w kier. Gorzowa Wlkp., odbywa się lewym pasem.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.