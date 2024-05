Ostrzeżenie dla Lubuskiego 28.05.2024 16:18, gwałtowne wzrosty stanów wody Redakcja Naszemiasto.pl

Komunikat RSO w Lubuskim generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Red.

Skora (górna), Odra od Głogowa do ujścia Bobru, Bóbr od Zb. Bukówka do Zb. Pilchowice, Bóbr do Zb. Pilchowice, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy, Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czer