Ostrzeżenie dla Lubuskiego 29.05.2023 13:21, Susza hydrologiczna

Ostrzeżenie RSO: SUSZA HYDROLOGICZNA

Obowiązuje od: 29.05.2023 13:21 do: 29.08.2023 23:59

Od dnia 29.05.2023 do odwołania, w związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na terenie woj. dolnośląskiego i lubuskiego, na obszarze zlewni Czernej Wielkiej, prognozowane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

RSO - co to jest?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.