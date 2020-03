Ostrzeżenie dla woj. lubuskiego. W regionie mogą pojawić się przymrozki

Ostrzeżenie IMGW dla Lubuskiego

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województwa lubuskiego. Obejmuje ono wszystkie

powiaty:

gorzowski

Gorzów Wielkopolski

krośnieński

międzyrzecki

nowosolski

słubicki

strzelecko-drezdenecki

sulęciński

świebodziński

wschowski

Zielona Góra

zielonogórski

żagański

żarski

- Prognozuje się temperaturę minimalną: w nocy 24/25.03 od -6°C do -4°C, lokalnie ok. -8°C; przy gruncie do -10°C; w nocy 25/26.03 od -4°C do -2°C, przy gruncie do - 7°C; w nocy 26/27.03 lokalnie przymrozek do -1°C, przy gruncie ok. -3°C. Temperatura maksymalna: w środę do 7°C, w czwartek do 10°C, w piątek do 15°C.

- informuje dyżurny synoptyk.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13:52 dnia 24.03.2020 do godz. 09:00 dnia 27.03.2020