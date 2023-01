Ostrzeżenie IMGW dla Lubuskiego. Synoptycy prognozują opady marznące. Będzie ślisko!

IMGW prognozuje wystąpienie opadów marznących. Oznacza to, że drogi i chodniki pokryją się warstwą lodu. Ostrzeżenie obowiązuję od środy, 25 stycznia od godziny 20.35. Obowiązuje do czwartku, 26 stycznia do 9.00 rano. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów marznących synoptycy IMGW określili na 80 proc.