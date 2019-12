OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE: IMGW wydał ostrzeżenia dla województwa lubuskiego. Będą gęste mgły

Jak Zielona Góra walczy ze smogiem?

Narzędzi do walki ze smogiem z roku na rok przybywa, a za palenie śmieciami w piecu sąd może przyznać mandat nawet do 5 tysięcy złotych. Mimo to w miastach nadal widać gęsty, czarny dym wydobywający się z kominów.