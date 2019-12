OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE: IMGW wydał ostrzeżenia dla województwa lubuskiego. Gęsta mgła nad Lubuskiem

Kolejne potrącenia na przejściach dla pieszych

Tylko w środę w Zielonej Górze doszło do dwóch potrąceń na pasach. W jednym z przypadków sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Do takich sytuacji dochodzi coraz częściej. Policja apeluje o ostrożność i zachęca do noszenia odblasków.