Ostrzeżenie przed ulewnym deszczem w Lubuskiem. Spadła temperatura, możliwe podtopienia

Sytuacja pogodowa w Lubuskiem jest bardzo poważna.

Dotychczasowa suma opadów wyniosła miejscami od 20 mm do 25 mm. W dalszym ciągu prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym od 30 mm do 50 mm. Całkowita suma opadów w czasie obowiązywania ostrzeżenia wyniesie od 40 mm do 70 mm - czytamy w komunikacie.