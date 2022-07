Ostrzeżenie trzeciego stopnia dla Zielonej Góry i okolicy! We wtorek w południe zacznie się upał! Również bardzo gorąco będzie w nocy

Niebezpieczna pogoda w Zielonej Górze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia (najwyższego) przed upałami dla województwa lubuskiego. Będzie obowiązywało od wtorku, 19 lipca, od godz. 12.00 do czwartku, 21 lipca, do godz. 20.00.

Zrobi się bardzo gorąco! Temperatury mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Także noce będą ciepłe.

We wtorek, 19 lipca temperatura maksymalna powietrza w Zielonej Górze wyniesie 35,3 stopnia w dzień. O północy z wtorku na środę ma być nawet 27 stopni. W środę powietrze rozgrzeje się do 37,5 st. C. Noc też będzie bardzo ciepła, z temperaturą do ok. 30 st. C.