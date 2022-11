Oświadczenia majątkowe lubuskich komorników - ile zarabiają, jakie mają majątki?

Oświadczenia majątkowe komorników

Od 2019 roku oświadczenia majątkowe składane przez komorników są jawne. Do tego czasu komornicy przekazywali prezesom sądów apelacyjnych dokumenty zaświadczające o ich majątku, ale nie były one upubliczniane. Teraz są one dostępne na stronach Sądów Apelacyjnych.