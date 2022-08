Oszuści nadal próbują okradać zielonogórzan. Nie klikajcie w podejrzane linki!

Oszuści w Zielonej Górze

- Wielokrotnie ostrzegaliśmy przed tak zwanym - Oszustwem na blik, kiedy oszuści podszywają się pod naszych znajomych i wysyłają „niewinną” wiadomość z prośbą o pożyczkę. Oszukana osoba generuje w swojej aplikacji bankowej kod do płatności i niczego nieświadoma przesyła oszustowi, który natychmiast wypłaca te pieniądze w bankomacie. Dlatego – jeżeli dostajemy taką wiadomość, zadzwońmy do znajomego i zapytajmy, czy rzeczywiście prośba o pożyczkę pochodzi od znanej nam osoby - tłumaczy podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Fałszywe linki

UWAGA! Nigdy nie wolno klikać w podejrzane linki i logować się do konta bankowego za pośrednictwem przesłanego linku. Taki link kieruje nas do fałszywej strony banku stworzonej przez przestępców, a pokrzywdzony, logując się na tej stronie przekazuje oszustom swoje dane – login i hasło. Przestępcy natychmiast to wykorzystują i błyskawicznie okradają konto nieświadomej niczego ofiary. Do swego konta bankowego logujemy się zawsze wpisując nazwę strony i sprawdzając, czy jest to bezpieczne połączenie.