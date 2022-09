Oszuści podszywają się pod duży bank oraz największą firmę ubezpieczeniową w Polsce. Możesz stracić pieniądze

Grupa PZU ostrzega przed pojawiającymi się w internecie fałszywymi reklamami usług inwestycyjnych, których autorzy bezprawnie podszywają się pod PZU, wykorzystując naszą nazwę, logotyp oraz wizerunki członków zarządu i menedżerów.

– W sieci, w tym w mediach społecznościowych, pojawiły się oszukańcze reklamy i wpisy, nakłaniające do korzystania z rzekomych usług inwestycyjnych PZU, gwarantujących „dostęp do inwestycji” o wysokich stopach zwrotu. Ogłoszenia wykorzystują bezprawnie nazwę, logotyp, a nawet wizerunki członków zarządu lub menedżerów PZU – podano w komunikacie.

Jak wskazano, by nie paść ofiarą oszustów, należy zwracać uwagę na nazwy profili, które zamieszczają tego rodzaju wpisy lub reklamy, a także stron internetowych, do których kierują. – Dziwne, podejrzane nazwy lub niewielka liczba obserwujących dany profil są ważnym sygnałem ostrzegawczym. Nie należy klikać w żadne linki pochodzące z niesprawdzonego źródła lub kierujące do takiego – podano.