Oszuści zaatakowali w Zielonej Górze. Wystarczył jeden telefon. Zielonogórzanin stracił blisko 40 tys. zł

22 czerwca w taki właśnie sposób został oszukany 88-letni zielonogórzanin, do którego zadzwonił oszust podający się za „policjanta CBŚ”. Oczywiście podał swój „numer legitymacji” i kazał „wybrać na klawiaturze numer 997”, żeby potwierdzić, że policjanci prowadzą „tajną akcję”. - Starszy pan nie rozłączając się, wybrał numer 997, wtedy słuchawkę przejął inny oszust, który przedstawił się jako „dyżurny policji” i oczywiście potwierdził tożsamość „policjanta”. Oszust kazał podać sobie numer telefonu komórkowego, zadzwonił na telefon komórkowy , wypytał o posiadane oszczędności i konto w banku. Potem kazał starszemu panu pojechać do banku i wpłacić pieniądze na „konto prokuratora” - mówi podinsp. Małgorzata Barska z zespołu prasowy KMP w Zielonej Górze.

Przez cały czas oszust rozmawiał z pokrzywdzonym, żeby nie dać mu szansy na spokojne zastanowienie się nad tym, co się dzieje. - To znana metoda oszustów. Cały czas utrzymują oszukiwaną osobę w pobudzeniu emocjonalnym, co uniemożliwia racjonalne myślenie - dodaje podinsp. Barska.

Po wpłaceniu pieniędzy oszuści co pewien czas nadal dzwonili do starszego pana, „informując o rozwijającej się akcji”. Kazali mu czekać do następnego dnia, bo wtedy ktoś „z policji przyjedzie z dokumentami do podpisu”. Oczywiście nikt taki się nie pojawił. Z czasem pokrzywdzony zorientował się, że został oszukany i okradziony ze swoich oszczędności – zgłosił się do KMP w Zielonej Górze i zawiadomił o przestępstwie.

Dzwoniący oszust wie, co robi. Chce nas zdezorientować

- Po raz kolejny ostrzegamy osoby starsze przed oszustami, którzy usiłują wyłudzać pieniądze, dzwoniąc przez telefon i podając się za policjanta prowadzącego „tajną akcję przeciwko oszustom” lub za członka rodziny w kłopotach, który potrzebuje pomocy (np. pieniądze mogą uchronić go przed „aresztowaniem” za spowodowanie wypadku). Dzwoniący oszust poleca oddać pieniądze „policjantowi”, który się po nie zgłosi lub wpłacić pieniądze na „bezpieczne konto prokuratora”. Perfidni przestępcy wybierają na swoje ofiary osoby starsze, które tracą w ten sposób oszczędności całego życia. Pierwsze połączenie jest zawsze przez telefon stacjonarny - wyjaśnia podinsp. Małgorzata Barska.