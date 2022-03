Oto darmowe projekty domów do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Jak może wyglądać dom do 70 mkw? Zobacz zdjęcia

Rynek mieszkaniowy w obliczu pandemii

Kiedy przed dwoma laty rozpoczęła się „era covidowa” – prawie wszyscy byli przekonani, że wybuch epidemii to czynnik, który będzie początkiem końca kolejnego cyklu koniunkturalnego na rynku mieszkaniowym, bo w obliczu zagrożenia ceny muszą zacząć spadać. Fakt, przez chwilę widać było oznaki paniki, potem rynek – również na chwilę - się „zawiesił”, by szybko, po kwartale, otrząsnąć się z szoku. Dzisiaj Polska jest jednym wielkim placem budowy. Budujemy dużo, a nawet bardzo dużo , ale niestety drogo i głównie w wielkich aglomeracjach, gdzie ceny sięgają sufitu, a nawet go przebiły, co już zauważyli sami deweloperzy.

Gdzie deweloperzy budują najchętniej?

W 2021 roku ruszyła ofensywa na mniejsze miasta, spoza „wielkiej szóstki”, w której dotychczas koncentrowały się interesy deweloperów. To jednak również skutek epidemii: na tyle zmieniła rynek pracy i sposoby jej wykonywania, że kupno tańszego mieszkania w mniejszej miejscowości nie zamyka szans na karierę zawodową, czy w ogóle jej znalezienie. Okres lockdownu i towarzysząca nam do dzisiaj obawa przed jego powtórzeniem, a także obowiązujące ograniczenia sanitarne, zmieniły również preferencje kupujących. Polacy rzucili się kupować i budować domy.

Projekty domów o powierzchni poniżej 70 m kw.

Konkurs na projekt domów do 70 m kw.

Własny dom wiąże i spaja rodzinę, pozwala z optymizmem myśleć o przyszłości – napisał jeden z architektów, którzy wzięli udział w konkursie na projekt domów do 70 m kw. Wpłynęło 38 projektów i... wszystkie zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu. Organizatorzy, jak wszystko na to wskazuje, spodziewali się dużo większego zainteresowania, bo na tym etapie przewidziano 100 nagród. Obecnie trwają negocjacje ze wszystkim autorami i to od nich zależy, które projekty ostatecznie już w formie gotowej do pobrania i realizowania będą ostatecznie dostępne na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i e-budownictwo.gov.pl, przypuszczalnie w połowie roku.