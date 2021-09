Oto laureaci konkursu Lubuski Mister Budowy nagrodzeni w Zielonogórskiej Palmiarni

Nagrodzeni za budownictwo

W kategorii - budownictwo użyteczności publicznej - Lubuskim Misterem Budowy

zostało Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze, za architekturę dostosowaną do potrzeb najmłodszych pacjentów oraz ich rodziców.

Natomiast w kategorii - zabytkowe obiekty budowlane – tytuł Lubuskiego Mistera Budowy przyznano Muzeum Ziemi Lubuskiej przy ul. Niepodległości 15 w Zielonej Górze, za ciekawe rozwiązania architektoniczne przy rozbudowie zabytkowego budynku muzeum.

Lubuski Mister Budowy w kategorii – adaptacje i remonty - powędrował do budynku socjalno-biurowego Rockwool Polska przy ul. Kwiatowej 14 w Cigacicach, za przebudowę istniejącego obiektu z zachowaniem najwyższych standardów energetyczno-cieplnych oraz do budynku LIT Premium przy ul. Gorzowskiej 2A w Zielonej Górze, za segmentowy system budowy obiektu.

W kategorii - budownictwo przemysłowe – tytuł Lubuskiego Mistera Budowy – dostała

hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurową, budynek usługowy z halą sportową i miejscami usługowymi przy ul. Słubickiej 1 w Zielonej Górze, za unikalną technologię w wykonaniu obiektu pod potrzeby produkcji zakładu oraz powiązanie z kompleksem rekreacyjnym i wypoczynkowym dla pracowników zakładu

W kategorii – inne budowle – tytuł LMB – powędrował do Centrum Badawczo-Rozwojowe przy ul. Nowy Kisielin - Antoniego Wysokiego 10 w Zielonej Górze, za inteligentne rozwiązania do zarządzania budynkiem.