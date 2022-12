Oto przepis na opłatek wigilijny. Przepis na opłatek jest bardzo prosty – wystarczą 3 składniki

Opłatek wigilijny – składniki. Z czego robi się opłatek?

Opłatek to bardzo cienki biały płatek chlebowy, przaśny (czyli niekwaszony i niesolony), wypiekany z białej mąki i wody bez dodatku drożdży.

Nazwa „opłatek” pochodzi od łacińskiego słowa oblatum, co znaczy „dar ofiarny”. Prawdziwy opłatek powinien być wypieczony z mąki i wody święconej.

Tradycyjnie opłatkiem dzielą się chrześcijanie nurtu katolickiego (należącego do rzymskokatolickiego), zgromadzeni przy stole wigilijnym. Podczas dzielenia się opłatkiem składamy sobie życzenia. Zwyczaj dzielenia się opłatkiem nie jest wyłącznie polski. Spotyka się go również na Słowacji, Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechach i we Włoszech.