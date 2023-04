Otwarcie obwodnicy południowej z wielką pompą. Będzie się działo w piątek i w sobotę. Sprawdź, co też zyskają kierowcy i nie tylko oni

Obwodnica południowa Zielonej Góry gotowa. Tą blisko 13-kilometrową nową drogą w piątek przejadą rowerzyści, w sobotę – kierowcy samochodów. Co się dzięki niej zmieni?

Obwodnica południowa znajduje się na terenie miasta powiatu Zielona Góra oraz powiatu zielonogórskiego (w gminie Świdnica). Nowa droga posiada jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. W ramach inwestycji powstały trzy skrzyżowania typu rondo. Wykonane zostały także cztery przepusty drogowe stanowiące przejścia dla małych zwierząt.

Obwodnica południowa - jak będziemy teraz jeździć?

Co się zatem zmienia dzięki otwarciu obwodnicy południowej w sobotę, 15 kwietnia? Między innymi to, że kierowcy jadący z Krosna Odrzańskiego, Żar czy Żagania, którzy będą chcieli wjechać na S3 będą korzystali z obwodnicy południowej a nie północnej (Trasa Północna). Informują już o tym odpowiednia znaki. Przed rondem Piastów Śląskich i w Wilkanowie będą działać tzw. tablice świetlne zmiennej treści. Mają informować kierowców samochodów osobowych o czasie przejazdu obwodnicą południową i Trasą Północną. Dzięki bieżącej aktualizacji zmotoryzowani będą wiedzieć, która trasa jest mniej zakorkowana, co pozwoli na wybór tej odpowiedniej do przejazdu...

Oficjalne otwarcie obwodnicy południowej odbędzie się w sobotę, 15 kwietnia br. Mariusz Kapała / GL

Obwodnica południowa i most w Milsku

Wzdłuż obwodnicy południowej biegnie asfaltowa droga dla rowerów, która łączy istniejące ścieżki przy rondzie Huszczy i trasę Jędrzychów-Zatonie. Powstały przy niej miejsca odpoczynku z ławkami, stojakami i koszami na śmieci.

Po wybudowaniu mostu w Milsku skróciła się znacznie droga z Zielonej Góry do Sławy, Wschowy czy Leszna. Więcej kierowców wybierało więc drogę do tych miejscowości przez most w Milsku. Zwiększył się jeszcze bardziej ruch w sołectwach Drzonków, Racula. Obwodnica południowa spowoduje, że ruch zostanie stąd wyprowadzony.

- To obiecaliśmy mieszkańcom, kiedy rozmawialiśmy o połączeniu miasta z gminą. I słowa dotrzymaliśmy – mówi prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Niektórzy mieszkańcy mają jednak wątpliwości, że w tych miejscach, gdzie będzie blisko domostw, hałas nie da im spokojnie żyć. Jak zapewnia prezydent, będą robione pomiary hałasu i jeśli gdziekolwiek normy będą przekroczone, pojawią się ekrany dźwiękoszczelne. Oficjalne otwarcie obwodnicy południowej odbędzie się w sobotę, 15 kwietnia br. Mariusz Kapała / GL

Czy obwodnica południowa odciąży Trasę Północną?

Obwodnica południowa miała odciążyć Trasę Północną. Czy tak się stanie? Wszystko wskazuje na to, że ruch zmniejszy się na tej drodze o 10-15 procent. Głównie chodzi o samochody ciężarowe. Dla tych powyżej 16 ton obowiązywał będzie zakaz wjazdu. Ale jak dodają drogowcy - ruch i tak będzie przyrastał, to naturalne. Gdyby jednak obwodnicy południowej nie było, sytuacja byłaby jeszcze gorsza.

Zgodnie z harmonogramem obwodnica południowa miała być oddana do użytku pod koniec bieżącego roku. Co się zatem wydarzyło, że poszło tak dobrze z budową? Stało się to możliwie dzięki sprawnemu procesowi projektowania oraz szybkiemu uzyskaniu decyzji ZRiD dla tego projektu. Nie bez znaczenia jest tutaj także dobra organizacja prowadzonych na budowie prac i koordynacja robót prowadzonych przez zespół STRABAG, a także współdziałanie wszystkich stron zaangażowanych w realizację tej inwestycji.

W związku ze wzrostem cen, miasto musiało dołożyć wykonawcy 10 mln zł. Koszt inwestycji wyniósł więc 150 mln zł.

Rowerowy Rajd Obwodnicą Południową

Oficjalne otwarcie obwodnicy południowej zaplanowano na sobotę, 15 kwietnia. Dzień wcześniej natomiast nową drogą przejadą rowerzyści. Tego dnia bowiem ruszy Rowerowy Rajd Obwodnicą Południową. Udział w nim jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejsze rejestracji. Start – w piątek o 17.00 z Placu Bohaterów. Dalej do ronda im. Andrzeja Huszczy przy wjeździe do sołectwa Racula, trasa będzie wiodła przez obwodnicę południową, a tuż przed rondem w Świdnicy nastąpi nawrotka. Meta w ogrodzie botanicznym. Uczestnicy powinni tam dotrzeć około godziny 19.00. Tam na uczestników będzie czekała oprawa muzyczna i poczęstunek – kiełbasy na ciepło!

Oficjalne otwarcie obwodnicy południowej w sobotę. Będzie się działo!

A w sobotę? Oficjalne otwarcie obwodnicy południowej Zielonej Góry zaplanowano na godz. 11.30 w okolicy ronda im. Andrzeja Huszczy. Od 9.30 do 15.30 będzie kursował bezpłatny autobus elektryczny (nowy przegubowiec!) z pętli przy ul. Wrocławskiej. Dojedziemy nim na przystanek usytuowany u zbiegu ul. Szparagowej z obwodnicą południową.

Otwarciu będzie towarzyszyło wiele atrakcji kulturalnych i sportowych. Między innymi półmaraton „W samo południe”. Trasa biegu będzie w całości wiodła przez obwodnicę południową. O 10.00 ruszy aktywna scena „RunTruck’nRoll”, na której zagrają zielonogórskie zespoły rockowe. Na czas biegu zaplanowano też atrakcje dla dzieci (gry, zabawy, dmuchańce, warsztaty, namiot edukacyjny) i dorosłych (degustacje, „słodki namiot”). Na scenie odbędzie się quiz wiedzy o mieście w formie znanego programu telewizyjnego „Familiada” - miejscy radni zmierzą się z mieszkańcami Zielonej Góry. Później zaplanowano dekorację najlepszych i losowanie nagród, tak by do 16.30 impreza się skończyła i od 18.00 na drogę mogły wyjechać pierwsze samochody.

