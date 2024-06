Otwarcie pierwszej w województwie lubuskim strefy BMW M w Zielonej Górze!

To wyjątkowe wydarzenie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi modelami BMW M.

W programie przewidziano liczne atrakcje, w tym obecność Adama Kunca, znanego z popularnego kanału motoryzacyjnego Motokuncik. Adam Kunc podzieli się swoją pasją do samochodów oraz wiedzą na temat modeli BMW M.

Przez trzy dni trwania wydarzenia, odwiedzający będą mogli wziąć udział w jazdach testowych modelami BMW M. To unikalna okazja, aby poczuć emocje związane z prowadzeniem tych wyjątkowych pojazdów i poznać nowoczesne technologie oraz innowacje oferowane przez markę BMW.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich pasjonatów motoryzacji oraz osoby zainteresowane nowinkami technologicznymi do odwiedzenia nowo otwartej strefy BMW M w Zielonej Górze. - Przyjdźcie i przeżyjcie niezapomniane chwile z BMW M!

Kiedy

20-22 czerwca 2024 r.

Gdzie

BMW Sikora Zielona Góra ul. Trasa Północna 35