OTYŃ. Kolejni jednostki OSP przyłączają się do pomocy dla Inez. Będzie też koncert charytatywny. Każdy może wpłacić datek

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kisielinie zachęcają do przejrzenia posesji, może kryją się niepotrzebne metalowe przedmioty, które można oddać strażakom. Kontakt w tej sprawie: 723 898 762.

Akcję prowadzą także strażacy z OSP w Konotopie.

Pieniądze ze sprzedaży złomu zostaną przeznaczone na leczenie nastoletniej Inez Różyckiej z Otynia.

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubieszowie 21 stycznia odbywa się kiermasz słodkości. Do tej pory już zebrano 2,5 tys. zł.

- Z całego serca pragniemy podziękować w imieniu Proboszcza Parafii Świętej Rodziny wszystkim Darczyńcom i Osobom zaangażowanym w zbiórkę pieniędzy dla Inez. To dzięki Państwa wsparciu udało się uzbierać kwotę 2 500 zł na jej leczenie. Za co serdecznie dziękujemy - podkreśla sołectwo Lubieszów na Facebooku.

W szkole nadal trwa zbiórka charytatywna.