Pacjent zero na oddziale zakaźnym w Zielonej Górze poczuł się gorzej? Sprawdzamy, co się dzieje w szpitalu

- Pacjent zero czuje się dobrze, nie ma temperatury - mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. I dodaje, że nie jest prawdą, że pacjent czuje się gorzej, jego stan się pogorszył. Gdyby tak było, szpital nie mógłby mu wykonać ponownych badań. - A dzisiaj pacjentowi wykonano kolejne badanie, które zostało wysłane. Jutro spodziewamy się wyników.

Przypomnijmy, że na oddział zakaźny zielonogórskiego szpitala trafiali pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Każdemu za nich wykonywane są odpowiednie badania. Obecnie oprócz pacjenta zero, u innych osób przebywających na oddziale zakaźnym, nie potwierdzono obecności koronawirusa. Stąd mieszkańcy są na bieżąco wypisywani.

