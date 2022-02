Pączek to hit Tłustego Czwartku. Tego dnia nie obędzie się bez niego! Sprawdźcie gdzie są najlepsze pączki w Zielonej Górze

Tłusty Czwartek nie może obyć się bez pączków! Oblane lukrem, posypane cukrem pudrem, skórą pomarańczową, nadziane czekoladą, advocatem, twarogiem czy różą - wybór to jedynie kwestia gustu. Przesąd głosi, że kto nie zje ani jednego pączka w ten dzień, ten będzie miał niepowodzenie w przyszłości. Po co więc ryzykować? Lepiej zajadać się pączkami bez wyrzutów sumienia i cieszyć życiem! Pytanie tylko jakimi? Zobacz jakie pączki i gdzie najbardziej smakują w Zielonej Górze --->>> Czytaj też: Prosty przepis na pączki z różą. Jak zrobić najlepsze pączki na tłusty czwartek? Zobacz, jakie to łatwe Sprawdź też: Faworki. Najlepsze i sprawdzone przepisy naszych babć i mam. Na jakim tłuszczu je smażyć?

Pixabay