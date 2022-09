Pakuj plecak i rusz na przygodę z POLREGIO. Tym razem masz szansę odwiedzić zamek, średniowieczną wioskę i poznać rycerzy! AKCJA POLREGIO

Na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim będziemy mogli przenieść się w czasie! Rycerze zawalczą o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej, a my będziemy mogli ich w tym dopingować! By przenieść się do czasów średniowiecza, nie musisz szukać wehikuł czasu. Wystarczy, że… w sobotę (17 września) wsiądziesz do pociągu POLREGIO.