Pałac i park w Zatoniu to ostatnio bardzo popularne miejsce spacerów nowosolan. Zobaczcie piękne zdjęcia z tego miejsca naszych Czytelników

Zielona Góra. Będzie też chodnik i miejsca parkingowe. Zmienia się Dolina Gęśnika!

Wydawać by się mogło, że prace w Dolinie Gęśnika są już zakończone. Ale to nie do końca prawda. Mieszkańcy uważają, że trzeba jeszcze zrobić chodnik, bo brakuje go w jednym miejscu oraz miejsca parkingowe. I tak też się stanie, by było wygodniej, a przede wszystkim bezpieczniej.