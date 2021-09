Pałac w Zatoniu, Wagmostaw i centrum Zielonej Góry z lotu ptaka. Odwiedź je w czasie Winobrania. Te fotografie odbiorą wam mowę

To dzieje się z organizmem, gdy jemy jabłka. Te osoby muszą włączyć je do diety [10.09.21]

Co dzieje się z naszym organizmem gdy jemy jabłka? Kto powinien koniecznie włączyć do swojej diety te owoce? Sprawdźcie, jaką moc ma jabłko, to nie tylko moc...