Pałacowe parki w Lubuskiem. Mamy ich kilkaset! O wielu nawet nie wiecie...

Książę Heramnn Puckler tworzył go w latach 1815-1845 i na dobrą sprawę nigdy nie ukończył.

Niedaleko znajdziemy park otaczający pałac w Żaganiu. Był to barokowy ogród przekształcony w wieku XIX w rozległe założenie krajobrazowe, obejmujące obszar o pow. 97,5 ha podzielony rzeką Bóbr i jej odnogą na trzy części: Park Pałacowy, położoną na wyspie Bażanciarnię i ciągnący się za rzeką Park Górny. Wart poznania jest pobliski park w Iłowej. Powstał na przełomie XIX i XX wieku z inicjatywy ówczesnego właściciela majątku Fryderyka Maksymiliana von Hochberga.

Postanowił on zamienić typowy park w ogród w stylu japońskim, wynajął znanych ogrodników.

Od lasa do Sasa

Niedaleko znajdziemy pałac i park w Brodach Żarkich. Tutaj również najpierw był barokowy ogród, który u progu wieku XIX przekształcono w rozległe założenie oparte o jezioro. Autorem projektu przebudowy w stylu saskiego rokoko był Jan Krzysztof Knöffel. W tym przypadku przedłużenie osi kompozycyjnych ogrodu wyznaczyło nowy kierunek rozwoju całego miasta. To tutaj bywał często król August III Sas, a wieści o balach, jakie organizował pan i władca Brodów - hrabia von Brühl, docierały do wielu królewskich dworów. Bywać gościem na pałacowych salonach, to dla szlachty był prawdziwy zaszczyt i honor.

Nie doceniamy tego, ale swoje zielone dzieła tworzyły tutaj prawdziwe gwiazdy architektury krajobrazu. Chociażby Eduard Petzold, który był autorem parków w Mostkach, Gębicach, Włostowie, Małomicach i Sławie. Tan ostatni położony jest malowniczo nad brzegiem śląskiego morza. Znajdziemy tu największe w Polsce stanowisko bluszczu i kilkanaście pomników przyrody.