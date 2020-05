Paliwo idzie w górę. Ile płacimy dziś w Zielonej Górze? Podajemy ceny paliw na stacjach w mieście

Ceny paliw zaczęły spadać od połowy marca, czyli od początku trwania epidemii koronawirusa. Najpierw została złamana bariera czterech złotych za litr, następnie benzyna kosztowała nawet mniej niż 3.50 zł. Wygląda na to, że rekordy już są za nami. Luzowanych jest coraz więcej obostrzeń, gospodarka powoli wraca na właściwe tory, dlatego też stacje paliw powoli podnoszą ceny benzyny. Robią to stopniowo, ponieważ nie chcą zniechęcić do siebie klientów.

