Pamiętacie programy na meczach zielonogórskich koszykarzy?

Programy na zawodach żużlowych, to dla kibiców rzecz oczywista. Na meczach koszykówki już nie. Ale bywały w Zielonej Górze czasy, że fani koszykarskiej drużyny dostawali do ręki okolicznościowe wydawnictwa – sporadycznie na spotkaniach Zastalu, a później regularnie na meczach Stelmetu, który kontynuuje zastalowskie tradycje w Zielonej Górze. Bywało tak, że program po rozłożeniu stanowił pokaźnych rozmiarów plakat. Od kilku sezonów programów na meczach koszykarzy już nie ma. My w naszej galerii zdjęć chcieliśmy przypomnieć Wam, jak one wyglądały >>>>

archiwum GL