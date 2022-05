Pamiętacie? Tak powstawała trasa S3 w Lubuskiem. Mamy archiwalne zdjęcia z placu budowy

Symboliczne wbicie łopaty pod budowę lubuskiej S3 miało miejsce w 2007 r. Wtedy nikt się nie spodziewał, że trzy lata później trzeba będzie o nią walczyć. W 2010 r. rząd ciął wydatki i niewiele brakowało, by skreślono ją z listy inwestycji. Na szczęście tak się nie stało. Lubuski odcinek jest gotowy od grudnia 2019, kiedy to został oddany do użytku drugi most nad Odrą w Cigacicach.